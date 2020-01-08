سيميوني خارج الملعب في السوبر الإسباني

ستشهد بطولة كأس السوبر الإسبانية، في ثوبها الجديد، غياب العديد من النجوم مثل إيدين هازارد وكريم بنزيمة وغاريث بايل من ريال مدريد، ومارك أندريه تير شتيغين حارس برشلونة ورودريغو مورينو هداف فالنسيا، بينما سيغيب دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عن مقعده.

ويواجه الأرجنتيني عقوبة خاصة بالسوبر ترجع لعام 2014، وفقاً لموقع "سبورت"، وبالتالي لن يكون حاضراً في الملعب سواء في لقاء نصف النهائي أمام برشلونة، أو حتى في النهائي أمام ريال أو فالنسيا بحال تأهل فريقه.

وستمتد العقوبة إلى النسخة المقبلة في السعودية أيضاً، لأن سيميوني كان معاقباً بالإيقاف لأربع مباريات، وذلك عندما وجه ضربات خفيفة إلى رأس الحكم الرابع في مواجهة أمام الريال.

ورغم مرور 6 سنوات على الواقعة الشهيرة فإن العقوبة ستظل سارية على سيميوني في السوبر حتى إكمالها من دون سماح.

وسيحضر سيميوني اللقاء من المدرجات على الأرجح، لكنه لن يتمكن من التواجد في المنطقة الفنية، كما لا يسمح له بالتواصل مع أفراد الجهاز الفني أو إعطاء التعليمات.