سيميوني: ريال مدريد وبرشلونة لن يتعثرا من جديد هذا الموسم

رفض مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني اعتبار التعادل السلبي مع خيتافي تعثراً، لافتاً الى أن النتيجة "ليست سيئة".

وقال سيميوني في المؤتمر بعد المباراة التي جمعت أتلتيكو المتصدر بغريمه ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الإسباني: "علينا مواصلة عملنا وتقديم أفضل أداء من مواجهة إلى أخرى، ندرك بأن هناك وحشان يريدان الوصول إلينا".

وعن المنافسة مع ريال مدريد ثاني الترتيب وبرشلونة الثالث، قال المدير الفني الأرجنتيني: "لن يخسرا مباراة واحدة من هنا حتى نهاية البطولة.

"برشلونة وريال مدريد وحشان، ونحن من خلال عملنا الصغير، نحاول أن نسير ببطء في طريقنا، نسير مباراة تلو الأخرى".

يذكر أن التعادل رفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى النقطة رقم 63 في صدارة الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد، ومانحاً برشلونة الفرصة لتقليل الفارق إلى 4 نقاط في حال فوزه بمباراة هذه المرحلة أمام هويسكا غداً الاثنين.