سيميوني غير منزعج من ارتفاع عدد مصابي بكورونا في أتلتيكو

قال دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أنه لا يشعر بانزعاج كبير من ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تشكيلته بعد التعادل 2-2 مع سيلتا فيغو في ظل افتقاد ستة لاعبين بسبب العدوى يوم الاثنين.

وظهر متصدر الدوري الإسباني بشكل متواضع في الشوط الأول حيث تقدم سيلتا بهدف مبكر عن طريق سانتي مينا، لكن لويس سواريز مهاجم أتلتيكو سجل في كل شوط، قبل أن يدرك فاكوندو فيريرا التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 89.

وقال سيميوني بعد توقف سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية: "هذه أوقات صعبة للعالم والمجتمع، وفي الوقت الذي نحاول فيه الاعتناء بأنفسنا، فإن العدوى لا تحدث في أتلتيكو فقط بل في المجتمع.

"لا أنظر فقط إلى ما يحدث في أتلتيكو بل أنظر إلى ما يحدث في المجتمع لأننا جزء منه".

وأصيب 15 لاعباً من أتلتيكو بالفيروس منذ انتشار الوباء في مارس من العام الماضي، وغاب الأرجنتيني نفسه عن جزء من فترة الإعداد للموسم الجديد بسبب إصابته.

وجاءت نتيجة الفحص إيجابية لكوفيد-19 للثنائي توماس ليمار وهيكتور هيريرا صباح يوم المباراة ليضطر الروخيبلانكوس لإلغاء مرانه الأخير وعقد الاجتماع الأخير عن طريق الفيديو.

وكان جواو فيليكس، المنضم في صفقة قياسية لأتلتيكو، وموسى ديمبيلي المنضم حديثاً ضمن الغائبين بعد إصابتهما منذ أيام وانضمامهما لقائمة الغائبين مثل ماريو هيرموسو ويانيك فيريرا كاراسكو الغائبين منذ نهاية الشهر الماضي.

وقال سيميوني: "سنسأل اللاعبين عما إذا كانوا تأثروا أم لا لكننا استعددنا للمباراة بالكثير من الحماس.

"لم يكن بوسعنا عقد اجتماعنا لذلك استعددنا عن طريق تطبيق زوم، والتقينا لخوض المباراة قبل ساعتين من بدايتها، رأيت الكثير من الإيجابيات في الملعب".

وعزز أتلتيكو مدريد تصدره للدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن غريميه برشلونة وريال مدريد، كما أنه يملك مباراة واحدة مؤجلة.