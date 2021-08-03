سيميوني يتمنى عودة غريزمان إلى أتلتيكو مدريد

أبقى دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على آماله في استعادة خدمات مهاجم الفريق السابق أنتوان غريزمان من برشلونة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النادي المدريدي يستهدف التعاقد مع مهاجم هذا الصيف، وتعتبر الإدارة والمدير الفني الهداف الفرنسي الخيار الأمثل.

وقضى النجم البالغ عمره 30 عاماً خمسة مواسم مميزة مع الروخيبلانكوس خلال الفترة ما بين 2014 و2019 قبل أن يشد الرحال إلى الجار الكتالوني مقابل 120 مليون يورو قيمة فسخ عقده.

وخاض الفرنسي 180 مباراة مع أتلتيكو ونجح في التسجيل 94 مرة.

برشلونة مهدد بخسارة غريزمان

على الجانب المقابل، يتحتم على برشلونة التخلص من بعض لاعبيه حتى يتمكن من تسجيل تعاقداته الجديدة ويخفض من مجموع إنفاقاته على الأجور، إضافة للتجديد المرتقب لقائد الفريق ليونيل ميسي الذي سيتقاضى نصف ما كان يحصل عليه في السابق.

وهذا يعني أن بيع غريزمان أمر وارد، رغم تمسك المدرب رونالد كومان به وفقاً لتقارير حديثة.

ولن يدفع النادي المدريدي مبلغاً ضخماً لاسترجاع الهداف الفرنسي، علماً بأن اللاعب نفسه يفضل العودة إلى أتلتيكو الذي شهد أفضل مستوياته إذا ما رحل فعلياً عن برشلونة.