سيميوني يحشد أسلحته لمعركة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال

قاد المدرب دييجو سيميوني، مران أتلتيكو مدريد، والذي حشد فيه أسلحته لمواجهة مستضيفه بايرن ميونيخ غداً الأربعاء، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

ومن ملامح المران الذي قاده المدرب في منشآت مدينة ماخاداوندا بالعاصمة مدريد، فسيعتمد على الأرجح في ألمانيا على 5 لاعبين جدد بتشكيلة الفريق مقارنة بمباراته الأخيرة في الليغا أمام سيلتا فيغو، وهم جواو فيليكس، وماركوس يورينتي، ويانيك فيريرا كاراسكو، وهيكتور هيريرا، وفيليبي مونتيرو.

وبهذا الشكل سيحجز يان أوبلاك مركز حراسة المرمى، وسيلعب كيران تريبيير وماريو إيرموسو، إضافة لقلب الدفاع ستيفان سافيتش، ولاعب الوسط كوكي ريسوركسيون والهداف لويس سواريز، الذي يقدم مستويات رائعة منذ انضمامه قادماً من برشلونة.

وسيكون سواريز في اختبار خاص أمام بايرن، الذي تلقى على يديه هزيمة ثقيلة في آخر مبارياته مع برشلونة بالخسارة أمامه 2-8 في ربع النهائي.

ولا يزال أتلتيكو يعاني من إصابات الثلاثي خوسيه ماريا خيمينيز وساوول نيغيز ودييغو كوشتا الذي خرج مصاباً في الشوط الثاني من مواجهة سيلتا فيغو.

ومن المحتمل أن تحرم الإصابة، الروخيبلانكوس، من جهود مهاجمه دييغو كوشتا أمام بايرن ميونيخ، بسبب إصابته في عضلات الفخذ الأيسر.

ولم يوضح النادي الإسباني، عن المدة التي سيتغيب فيها كوشتا عن الملاعب.