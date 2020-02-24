سيميوني يدخل اهتمامات بايرن ميونيخ

دخل دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد دائرة اهتمامات بايرن ميونيخ وفقاً لصحيفة «دون بالون» الإسبانية.

ويتولى هانز فليك تدريب البافاري بشكل مؤقت حالياً وحتى نهاية الموسم، بعد إقالة نيكو كوفاتش.

ولم يحدد بايرن بعد خليفة كوفاتش، ويدرس حالياً بدء مشروعاً جديداً بقيادة سيميوني.

وحقق الأرجنتيني العديد من الإنجازات مع أتلتيكو مدريد، ومنها الفوز بلقبي الدوري الإسباني والدوري الأوروبي والوصول لنهائي دوري الأبطال مرتين.

يذكر أن أسلوب سيميوني المتحفظ لا يناسب ما اعتاد بايرن ميونيخ على تطبيقه من أداء هجومي، مما قد يعني أن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة.