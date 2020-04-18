سيميوني يفكر بإيكاردي

وجه الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بوصلته نحو مواطنه مهاجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي والمعار إلى باريس سان جيرمان وفقاً لصحيفة “توتوسبورت” الإيطالية.

وسيغادر إيكاردي، حسبما ورد، العاصمة الفرنسية بعد موسم واحد بعد ما قرر النادي الباريسي عدم تفعيل بند خيار شرائه.

وأوضحت الصحيفة أن سيميوني كان على اتصال بالفعل بواندا زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي بشأن انتقال موكلها (27 عاماً) إلى أتلتيكو مدريد لخلافة دييغو كوشتا.