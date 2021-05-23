سيميوني يكشف سر تتويج أتلتيكو بلقب الدوري الإسباني

"المستحيل يمنحنا دافعاً إضافياً"، هكذا فسر دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، تتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني.

ونجح أتلتيكو في حصد لقب الليغا للمرة الثانية في عهد الأرجنتيني والأولى منذ 2014 والـ11 في تاريخ النادي، أمس السبت، وذلك بالفوز 2-1 على بلد الوليد في المرحلة الـ38 والأخيرة.

وقال سيميوني بعد التتويج باللقب أن فوز أتلتيكو باللقب كان مستحيلاً في ظل الصعوبات التي عانى منها، غير أن هذا الأمر كان السر في الحصول عليه.

وعانى أتلتيكو مدريد من 12 إصابة بفيروس كورونا على مدار الموسم المنصرم، ولكن هذا لم يمنع كتيبة المدرب الأرجنتيني من اقتناص اللقب من براثن ريال مدريد وبرشلونة.

وفي هذا الصدد قال سيميوني: "كان عاماً صعباً للغاية علينا وعلى العالم بأسره، لكن في ظل ظروف كهذه خرج أتلتيكو كبطل للمسابقة".

وأضاف: "هذا أمر رمزي، أمر يؤكد أن هذا النادي وهذا الفريق مصنوعان من شيء مختلف، في اللحظات الصعبة وحين يبدو كل شيء مستحيل".

وأكمل: "في ظل وباء وإصابات وبدون مشجعينا، مع كل هذا، يقدم لاعبونا كل شيء وينهون الموسم على القمة".

من ناحية أخرى، أشاد المدرب بالنجم لويس سواريز، صاحب هدف اللقب، قائلا:ً "سواريز مهاجم لديه شخصية، نجح في إثبات أنه من الأفضل في العالم بعد مغادرة نادٍ كبير واستثنائي مثل برشلونة".

واختتم: "ساعدناه في الفريق واندمج بسرعة وشعر بيننا براحة كبيرة، ومن ثم أنهى الموسم بشكل رائع".

ونجح سواريز نجح في تسجيل هدف التتويج بالليغا، وذلك في الفوز على بلد الوليد 2-1، ليرفع رصيده إلى 21 هدفاً، احتل بها المركز الرابع في جدول هدافي الدوري الإسباني.