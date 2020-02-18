سيميوني يمتدح ليفربول

أثنى دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على منافسه ليفربول قبل مواجهتهما في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء قائلاً أن الفريق سيكتب اسمه في سجلات التاريخ بسبب مستواه هذا الموسم.

ويعود ليفربول إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو حيث نال لقب دوري الأبطال في يونيو الماضي بالفوز على توتنهام هوتسبير كما يحافظ على سجله الخالي من الهزيمة في الدوري الإنجليزي بعد 26 مباراة.

وعلى الجانب الآخر يعاني أتلتيكو في الدوري الإسباني ويحتل المركز الرابع ودخل في منافسة قوية لضمان التأهل لدوري الأبطال الموسم القادم.

وقال سيميوني :"أتذكر (بوروسيا) دورتموند بقيادة يورغن كلوب، كان يشبه ليفربول الذي يملك التنافسية ذاتها، لكن بالنظر إلى اللاعبين الموجودين فهو يلعب بأسلوب مختلف.

"نتحدث دائماً عن أعظم الفرق في التاريخ وهذه التشكيلة لليفربول ستكتب اسمها في سجلات التاريخ. أحب فريق ليفربول لأنه يلعب بأسلوب مباشر لكن يمكنه تغيير أسلوبه أيضاً وأنا أقدر ذلك".

ويدخل أتلتيكو المباراة بعد التعادل 2-2 مع فالنسيا الجمعة محلياً، فيما انتصر ليفربول 1-0 على مستضيفه نوريتش سيتي يوم السبت.

وقال سيميوني: "نواجه فريقاً عظيماً بمدرب مختلف (عن فالنسيا) يعتمد على الهجوم المرتد والتمركز الممتاز طيلة الوقت ونجح في تطوير الفريق في كل عام له في النادي.

"على الرغم من رحيل (فيليبي) كوتينيو (إلى برشلونة في 2018)، أصبح الفريق أكثر قوة وهذا يقول الكثير عن النادي واللاعبين الموجودين".

وسيخوض سيميوني المباراة دون المهاجم المصاب جواو فيلكس، لكنه سيرحب بعودة دييغو كوشتا الذي ابتعد للإصابة منذ نوفمبر.

وخلال فترته مع تشيلسي في إنجلترا، خاض كوشتا أربع مباريات ضد ليفربول وأحرز هدفين.

وأضاف سيميوني: "إنه يتحسن وتدرب بشكل جيد للغاية ويمكن أن نرى ما الذي يعنيه ذلك له. سيكون ضمن تشكيلة من 19 لاعباً للمباراة ويملك فرصة للمشاركة".