سيناريو غروبيلار يتكرر مع آليسون أمام مان سيتي بعد 40 عاماً

كشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، عن أوجه التشابه للخطأ الفادح الذي وقع فيه آليسون بيكر، حارس ليفربول خلال لقاء مانشستر سيتي، مساء الأحد، والخطأ الذي وقع فيه بروس غروبيلار الذي حرس عرين الريدز عام 1981.

ووقع الحارس القادم من زيمبابوي في نفس خطأ آليسون أمام الفريق السماوي أيضاً.

وتسبب آليسون في هدفين من أهداف سيتي الأربعة في شباك الريدز، مما ألحق بفريق المدرب يورغن كلوب خسارة مؤثرة خفضت من فرص ظفره بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.