شائعات إقالة فالفيردي تربك حسابات إنتر ميلان

أشارت العديد من التقارير الصادرة في إسبانيا، أن إدارة برشلونة أصبحت على مقربة من إقالة المدير الفني إيرنيستو فالفيردي، بعد خسارة نصف نهائي السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد، والتي تضاف كذلك إلى المردود السلبي الذي يقدمه البارسا في عهده، خاصة هذا الموسم.

ويبدو أن ترقب مستقبل فالفيردي لا يشمل جماهير ومتابعي برشلونة فحسب، إذ أن إنتر ميلان ينتظر هو الآخر موقف الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو النهائي من مستقبل المدرب الباسكي، وهو ما أشار إليه بيبي ماروتا المدير التنفيذي للنيراتزوري.

وأكد الأخير وجود رغبة جدية لدى إنتر في ضم آرتورو فيدال نجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكن ذلك مرتبط بمستقبل فالفيردي الذي بات مهدداً بالإقالة، حسب قوله.

وقال ماروتا، في تصريحات نقلتها صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: "لا أنكر أن فيدال لاعب مهم بالنسبة لنا، لكن قدومه يتوقف على العديد من العوامل، من بينها مستقبل مدرب برشلونة، إيرنيستو فالفيردي.

"مستقبل فالفيردي في خطر، وإن تمت إقالته فقد يتغير الأمر، ولا نعرف ماذا سيحدث"، وهذا في إشارة إلى أن فيدال قد يتراجع عن قرار المغادرة في حالة إقالة مدربه، الذي قام بتهميشه في العديد من المباريات المهمة للفريق.

ويهدف إنتر إلى تدعيم تشكيلته بالعديد من اللاعبين المهمين، فإضافة إلى اهتمامه بضم فيدال، فقد أكدت الكثير من التقارير الإعلامية، على غرار شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، عن قرب حسمه صفقتي أوليفييه جيرو وكريستيان إيريكسن.