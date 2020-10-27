شاختار يجبر إنتر ميلان على التعادل دون أهداف

فشل إنتر الإيطالي في تخطي عقبة مستضيفه شاختار دونيتسك واكتفى بالتعادل السلبي معه في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي بأوكرانيا.

ولم ينجح النيراتزوري أيضاً في الفوز الجولة الماضية عندما استضاف بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، إذ تعادل معه إيجابياً بصعوبة بهدفين لكلٍ منهما، فيما حقق شاختار المفاجأة بفوزه على مستضيفه ريال مدريد الإسباني بثلاثية لهدفين.

بهذه النتيجة، وصل إنتر إلى نقطته الثانية في المركز الثاني مؤقتاً، بينما ارتفع رصيد شاختار للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة بانتظار نتيجة لقاء مونشنغلادباخ وريال مدريد.