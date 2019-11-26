شاختار يفرض التعادل على مانشستر سيتي

سقط مانشستر سيتي الإنجليزي في فخ التعادل الإيجابي مع ضيفه الأوكراني شاختار دونيتسك بهدفٍ لمثله، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

السيطرة كانت لصالح سيتي، لكنه لم يمتلك الفاعلية الكافية في الثلث الأخير بملعب نظيره الأوكراني.

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 57 لإحراز هدف التقدم عن طريق إيلكاي غوندوغان.

ولم تمر سوى دقائق قليلة ليتمكن مانور سولومون من معادلة النتيجة للضيوف حارماً سيتي من الفوز (70).

وضمن المجموعة ذاتها، أحيا أتالانتا الإيطالي آماله في بلوغ دور الـ 16، بعد فوزه على ضيفه دينامو زاغرب الكرواتي بهدفين نظيفين.

بهذه النتيجتين، يحتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة ليضمن التأهل في المركز الأول، يليه شاختار بـ 6 نقاط، ثم دينامو زاغرب بـ 5، وأتالانتا بـ 4 نقاط.