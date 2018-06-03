شارابوفا: أثبت نادال نفسه رغم الإصابات والسن

رافاييل نادال

أعبرت لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا، المتوجة بلقب رولان غاروس عامي 2012 و2014، عن إعجابها بقدرات متصدر التصنيف العالمي، الإسباني رافاييل نادال، مشيرة إلى أنه "أثبت نفسه رغم عمره وتعرضه لكثير من الإصابات".

وقالت الروسية: "هو فقط من يعرف ما يناسبه وسيظهر أفضل ما فيه ولا يهم العمر ولا الإصابات. ولكنه يثبت نفسه".

يذكر أن نادال عانى من الإصابات خلال الفترة الماضية، قبل أن يستعيد بريقه ويسترد صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب.