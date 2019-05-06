شاكير "صديق ريال مدريد" يدير مباراة ليفربول وبرشلونة

سيدير الحكم سونيت شاكير مواجهة ليفربول وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولا يعتبر التركي من الشخصيات المفضلة بالنسبة للبارسا خلال الأعوام الأخيرة، وإنما "صديقاً" للغريم ريال مدريد.

فقد تولى شاكير إدارة مباراة ريال وبايرن ميونيخ في نصف نهائي النسخة الماضية، وحرم الفريق البافاري من ركلة جزاء أثارت الجدل حينها.

كما أشرف على اللقاء الذي شهد إطاحة الملكي بيوفنتوس من البطولة الموسم المنصرم أيضاً في ظروفٍ لم تكن مثالية، أبرزها طرد الحارس جيانلويجي بوفون في اللحظات الأخيرة، ومنح كريستيانو رونالدو ركلة جزاء أهدت ريال بطاقة التأهل.

وأشهر شاكير البطاقة الحمراء في وجه لويس ناني جناح مانشستر يونايتد السابق في لقاء أمام ريال مدريد موسم 2012-2013 نجح الفريق الإسباني في العودة خلاله ليتأهل بمجموع مواجهتي ذلك الدور بنتيجة 3-2.

يذكر أن مباراة الذهاب بين برشلونة وضيفه ليفربول انتهت بفوز صاحب الأرض بثلاثيةٍ نظيفة منحته أفضلية كبيرة قبل لقاء العودة غداً الثلاثاء.