شالكه يجدد عقد أمين حارث

أعلن شالكه تمديد عقد المهاجم أمين حارث حتى منتصف عام 2024، كمكافأة لظهوره اللافت في الآونة الأخيرة.

وجاء إعلان الملكي الأزرق خبر تجديد عقد النجم المغربي، بالتزامن مع الشائعات التي كانت تربط مستقبله بالعديد من الأندية الأوروبية، مثل ليفربول وبرشلونة، وبالأخص النادي الكتالوني الذي كان يراقبه عن كثب منذ أكثر من شهر.

وقال المدرب ديفيد فاغنر: "أمين من أبرز لاعبينا الشبان الذين يتمتعون بإمكانات كبيرة، نعول عليهم كثيراً في المستقبل.

"أنا سعيد لأنه سيبقى جزءاً من هذه المجموعة وسيواصل التطور معنا".

أما حارث، فقال: "لا أرى أني في نهاية مرحلة تطوري كلاعب، وبطبيعة الحال أرغب في البقاء مع شالكه لسنوات قادمة".

وانتقل المغربي إلى غيلسنكيرشن في صيف 2017 قادماً من نانت مقابل رسوم بلغت حوالي 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى مليونين آخرين على شكل متغيرات.

وخطف الأضواء بشدة هذا الموسم، بتوقيع على ستة أهداف وصناعة ثلاثة أهداف، ما جعل البارسا يرسل وفداً لمراقبته على أرض الملعب، قبل التقدم بطلب رسمي للتعاقد معه وفقاً لما تردد في الكثير من الصحف الألمانية نوفمبر الماضي.