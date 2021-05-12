شبح الغياب عن دوري الأبطال يطارد 4 من كبار أوروبا

مع اقتراب موسم الدوريات الأوروبية من خط النهاية، تواجه بعض الأندية الكبرى خطر الغياب عن منافسات دوري الأبطال الموسم المقبل، حيث لم تنجح بعضها في حجز مقاعدها حتى الآن.

واستعرضت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية في تقرير لها قائمة أبرز الأندية الأوروبية الكبرى التي تواجه شبح الغياب عن دوري الأبطال في الموسم المقبل.

ويأتي ليفربول في مقدمة الأندية المهددة بالغياب بعد أن قادته نتائجه السيئة هذا الموسم للابتعاد عن المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي.

ويحتل الريدز المركز السادس في الدوري الممتاز برصيد 57 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، وهو المركز الأخير المؤهل لدوري الأبطال.

ويحتاج فريق المدرب يورغن كلوب إلى معجزة حقيقية خلال المراحل المتبقية من الموسم، من أجل تجنب الغياب عن المسابقة التي توج بلقبها الموسم قبل الماضي.

وفي إيطاليا، يعيش يوفنتوس حامل لقب الدوري في المواسم التسعة الماضية أوقاتاً عصيبة، حيث أبعدته الخسارة الأخيرة أمام ميلان عن المربع الذهبي في ترتيب الدوري.

ويحتل البيانكونيري المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، قبل 3 مراحل على نهاية الموسم.

وفي فرنسا، بات باريس سان جيرمان مهدداً بالغياب عن دوري الأبطال أيضاً على الرغم من احتلاله للمركز الثاني في جدول الترتيب خلف ليل المتصدر.

ويتفوق سان جيرمان بـ 3 نقاط فقط على ليون صاحب المركز الرابع قبل جولتين على نهاية الموسم، وهو ما يجعل تأهله للبطولة القارية محل شك.

ويتأهل من الدوري الفرنسي متصدر الترتيب ووصيفه مباشرة إلى دوري الأبطال، بينما يخوض الفريق صاحب المركز الثالث تصفيات تمهيدية للتأهل إلى دور المجموعات.

أما في ألمانيا، فقد أصبح بوروسيا دورتموند مهدداً بالغياب عن البطولة الأوروبية رغم تواجده في المربع الذهبي لجدول ترتيب البوندسليغا.

ويحتل دورتموند المركز الرابع في الدوري الألماني برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط أمام آينتراخت فرانكفورت الخامس، قبل مرحلتين على نهاية الموسم، وهو ما يجعل تأهله للبطولة القارية غير مؤكد أيضاً.