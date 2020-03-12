شبح كورونا يخيم على الدوري الأوروبي

فرض تفشي فيروس كورونا المستجد والإجراءات الصارمة التي تتبعها العديد من الدول حول العالم، نفسيهما على ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، مع إرجاء مباراتين بين ناديين إسبانيين وإيطاليين، هما إشبيلية وضيفه روما، وإنتر وضيفه خيتافي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد ظهر الأربعاء، إرجاء المباراتين من دون تحديد موعد جديد لهما، في خطوة أتت بعدما كشف روما رفض السلطات الإسبانية منح طائرته إذناً بالهبوط، فيما رفض خيتافي السفر إلى ميلانو في شمال إيطاليا، الدولة الأكثر تأثراً بالفيروس في القارة الأوروبية.

وكانت مباراة لاسك لينتس النمساوي وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي آخر اللقاءات التي تم الإعلان عن إقامتها خلف أبواب موصدة.

وأكد يونايتد الثلاثاء، أن القرار جاء بناء “على توجيهات من الحكومة النمساوية” بعد تسجيل 182 إصابة.

كما أكد يويفا إقامة مباراة أولمبياكوس اليوناني وضيفه ولفرهامبتون الإنجليزي دون جمهور عشية إعلان مالك الأول فانغيليس ماريناكيس إصابته بالفايروس.

كما ستقام مباراة فولفسبورغ الألماني وضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني دون جمهور، فيما أعلن مواطنه آينتراخت فرانكفورت أن مواجهته لبازل السويسري ستكون مفتوحة أمام الجماهير.