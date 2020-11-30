شبهات حول طبيب مارادونا بتهمة القتل غير المتعمد

يخضع طبيب أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا للتحقيق بتهمة القتل غير المتعمد بعد أيام من وفاة «الفتى الذهبي» عن 60 عاماً جراء أزمة قلبية في منزله، وفقاً لما أعلنه مكتب المدعي العام في سان إيسيدرو قرب بوينوس آيريس.

وداهمت الشرطة مكتب ومنزل الطبيب ليوبولدو لوكي أمس الأحد بحثاً عن أدلة حيال إهمال مهني محتمل، وفقاً للادعاء وصور بثها التلفزيون.

وأوضحت مصادر قضائية أن الشبهة حيال لوكي، الذي أجرى جراحة لمارادونا بداية نوفمبر الحالي لإصابته بورم دماغي، لا تعني تلقائياً توقيفه من قبل الشرطة أو تقييد حريته.

وكان القضاء الأرجنتيني قد فتح تحقيقاً الجمعة حول إمكانية حدوث إهمال في تلقي الرعاية اللازمة أدى الى وفاة مارادونا الأربعاء.

وأُطلق هذا التحقيق بعد تصريحات من بنات مارادونا، دالما وجيانينا وجانا، حيال طريقة معالجة مشاكل القلب لدى الفائز بكأس العالم عام 1986 في مقر إقامته في تيغري بشمال العاصمة الأرجنتينية.

وقال مصدر قضائي في سان إيسيدرو «نواصل التحقيقات من خلال جمع الشهادات، بما في ذلك شهادات أفراد عائلة» مارادونا.

وتوفي نجم نابولي أثناء نومه بسبب "أزمة رئوية حادة وتفاقم قصور مزمن في القلب" وفقاً لتشريح أولي.

وكان مارادونا في منزله في بلدة تيغري التي تبعد 30 كلم شمالي العاصمة بوينوس آيريس، حيث كان يقطن منذ 11 نوفمبر إثر خروجه من عيادة خضع فيها لجراحة في رأسه لإزالة ورم دموي مطلع الشهر الحالي.

وتم اختيار مكان إقامة مارادونا كي يكون قريباً من بناته.

لكن صحة مارادونا كانت سيئة بسبب ماضيه مع انتكاسات القلب. خضع أيضاً لعلاج للتوقف عن إدمان الكحول التي كان يخلطها مع أدوية كثيرة كان يتناولها.

أعلن أحد أفراد العائلة «أوصت العيادة بذهابه إلى المستشفى. لكن عائلته قررت خلاف ذلك».

وبعد ساعات من وفاة بطل العالم 1986، أعلن محامي وصديق مارادونا ماتياس مورلا أن «سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول إلى منزل مارادونا».

وحذر من أنه سيذهب إلى النهاية. لكن لم يتقدم هو أو أحد أفراد العائلة بأي شكوى.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته «فُتح التحقيق لأن شخصاً توفي في منزله ولم يوقع أحد شهادة وفاته. هذا لا يعني حصول مخالفات».

وتنتظر النيابة العامة النتائج المخبرية، وقد وضعت يدها على الملف الطبي، بالإضافة الى تسجيلات الكاميرات في المنطقة التي عاش فيها مارادونا أيامه الأخيرة.

وأثير جدل إضافي بعد ظهور أحد موظفي الجنازة يلتقط صورة الى جانب النعش المفتوح، حيث رقد مارادونا قبل دفنه الخميس. ولم تنفع الاعتذارات المتكررة الجمعة، فيما وعد محامي مارادونا بمحاكمة المخالفين.

وبدا النجم الخارق، عندما كان في العشرينيات من عمره، ضعيفاً جداً في 30 أكتوبر الماضي في ظهوره الأخير، يوم عيد ميلاده الستين.