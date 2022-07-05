شرطان يحرران هالاند من عقده مع مانشستر سيتي

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن العقد الجديد الذي وقعه النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي يحتوي شرطين يسمحان برحيله.

ووافق المهاجم البالغ من العمر 22 عاماً على ارتداء قميص السيتيزنز موقعاً على عقدٍ يمتد حتى صيف عام 2027 قادماً من بوروسيا دورتموند الشهر الماضي.

وسيكون بإمكان أي طرف مهتم بخدمات هالاند تحريره من عقده في مناسبتين مستقبلاً، الأولى في صيف عام 2024 مقابل 200 مليون يورو، والثانية بعد ذلك بعام مقابل 175 مليون يورو.

ويعد المهاجم العملاق هدفاً لإدارة ريال مدريد التي حاولت ضمه في السابق، حيث يراه النادي الإسباني على أنه الخليفة الأمثل للنجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة.