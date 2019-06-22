شرط صعب يهدد انتقال إيريكسن لريال مدريد

كشف تقرير بريطاني السبت، عن شرط توتنهام للتخلي لريال مدريد عن صانع ألعابه كريستيان إيريكسن.

وكشفت صحيفة "ذا سن" أن سبيرز اشترط أن يكون لاعب ريال مدريد ماركو آسينسيو ضمن الصفقة حتى يوافق عليها، علماً بأن النادي الملكي سبق وقدم عرضاً قيمته 45 مليون جنيه استرليني إلى جانب لاعب الوسط داني سيبايوس.

ويفضل توتنهام الحصول على خدمات لاعب أكثر خبرة من سيبايوس البالغ من العمر 22 عاماً، ويتطلع لتواجد آسينسيو في الصفقة، حتى ولو تحقق ذلك بمبدأ الإعارة لموسم واحد.

وأضافت الصحيفة أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، لا يبدو متحمساً لفكرة التخلي عن آسينسيو، لا سيما وأن النادي الملكي رفض عرضاً من يوفنتوس للاستغناء عنه.

وانتقل آسينسيو من مايوركا إلى ريال مدريد عام 2015، وتحول مع الميرينغي إلى لاعب دولي خاض 22 مباراة مع المنتخب الإسباني.

وفي حال رفض ريال مدريد وضع آسينسيو ضمن الصفقة، فإنه قد يفسد على نفسه فرصة التعاقد مع إيريكسن الذي بدوره انتقل إلى توتنهام عام 2013 قادماً من أياكس مقابل 10.9 مليون جنيه استرليني.

ويمتد عقد الدنماركي مع توتنهام لموسم واحد، ولا تبدو مؤشرات التفاوض بين الطرفين بشأن التجديد إيجابية، علماً بأن نجم الوسط ألمح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول إلى أن الوقت ربما حان لخوض تجربة جديدة.