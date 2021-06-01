مبابي يضع شرطاً واحداً لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

تحدث الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، عن شرط النجم كيليان مبابي الذي يفصله عن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال رومانو، أن الهداف الفرنسي يريد راتبا سنوياً يبلغ 25 مليون يورو صافية من الضرائب، ولا تزال المفاوضات جارية حتى الآن دون التوصل لاتفاق بعد بين الطرفين.

باريس سان جيرمان مهدد بفقدان مبابي مجاناً العام القادم

وينتهي عقد الهداف الشاب مع نادي العاصمة الفرنسية مع نهاية الموسم القادم، ولم يجدد عقده حتى الآن مما يجعله مرشحاً للرحيل عن النادي صيف العام المقبل بشكل مجاني.

يذكر أن مبابي فاز رسمياً بجائزة أفضل لاعب في الموسم في الدوري الفرنسي لموسم 2020-2021، على حساب زميله نيمار، وبوراك يلماز مهاجم ليل، وممفيس ديباي نجم أولمبيك ليون، ووسام بن يدر هداف موناكو، المنافسين له على الجائزة، بعدما فاز بها من قبل أيضاً عام 2019.