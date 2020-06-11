شرقي وحلم الانتقال لريال مدريد

لن يكون حسام عوار الوحيد المتواجد على رادار ريال مدريد، فالتقارير تتحدث عن رغبة زيدان بضم الفرانكو الجزائري الآخر ريان شرقي الذي خطف الأضواء الموسم المنقضي.

ولم يكن شرقي يحتاج للكثير من الوقت لإبراز موهبته فمباراة واحدة كانت كفيلة ليكون الحديث الأبرز للصحف الفرنسية وذلك في مباراة ديجون بالدوري الفرنسي، وترك بصمته في تلك المباراة كونه أصغر لاعب في تاريخ الدوري الفرنسي يشارك في مباراة رسمية، بينما حل ثانياً على مستوى الدوريات الكبرى بعد هارفي إيليوت لاعب ليفربول.

وتبقى مسألة الاحتراف بريال مدريد أو مانشستر يونايتد متوقفة بشكل كبير على مردود اللاعب هذا الموسم في المقام الأول، كما حدث في صفقة نبيل فقير ومن قبله أليكساندر لاكازيت.

ينشط شرقي في مركز الوسط المهاجم، وأظهر مستويات مميزة للغاية رفقة شبان ليون.