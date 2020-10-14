شقيقة رونالدو: كورونا أكذوبة وعملية احتيال ضخمة

شككت كاتيا شقيقة النجم كريستيانو رونالدو في فيروس كورونا المستجد، بعدما تم الإعلان عن إصابة نجم يوفنتوس بكوفيد-19.

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أمس، الثلاثاء، عن إصابة مهاجم يوفي بكورونا، وخضوعه لفترة العزل اللازمة، بعدما كشفت الفحوصات عن إيجابية عينته.

واستخدمت كاتيا موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" للتشكيك في الأمر، ووصفت شقيقها بأحد الأنبياء المرسلين من الرب للكشف عن الحقيقة.

وقالت كاتيا المعروفة بنشاطها عبر وسائل التواصل: "كان يجب على رونالدو أن يوقظ العالم، يجب أن أقول أنه نبي من الله حقاً.

"أعتقد أن الآلاف من الناس كانوا يؤمنون بالوباء والاختبارات والتدابير التي تم اتخاذها مثلي تماماً، لكنها كانت أكبر عملية احتيال رأيتها منذ ولادتي.

"الآن أقف لتحية عبارة سمعتها بأن لا نكون مثل الدمى التي يتم تحريكها والتحكم فيها، إنها رسالة لكل شخص في العالم، من فضلكم افتحوا أعينكم".

يذكر أن إصابة رونالدو بالفيروس سيبعده عن المباراة القادمة لمنتخب البرتغال الليلة أمام نظيره السويدي، وعن مواجهة يوفنتوس وكوتروني ضمن الدوري الإيطالي، والمباراة أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا، وسط شكوك حول إمكانية غيابه عن موقعة برشلونة نهاية الشهر الجاري.