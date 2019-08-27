شقيقه: الكل يعلم أن بوغبا مناسب لريال مدريد

قال ماتياس بوغبا الأخ الأكبر لبول نجم مانشستر يونايتد أن شقيقه يناسب تماماً ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان.

ويسعى النادي الإسباني منذ أسابيع لحسم انتقال الدولي الفرنسي، لكن المطالب المالية ليونايتد تعيق إتمام الصفقة.

وسئل ماتياس الذي يلعب في أحد فرق الدرجة الرابعة من الليغا عن مستقبل شقيقه، فأجاب: "لا أعلم، فأنا لست داخل بيرنابيو. كل شيء ممكن في كرة القدم.

"إنه في حالة جيدة، كالمعتاد، لا أحد يتوقع مني قول أشياء سيئة عن مانشستر يونايتد، المستقبل يعتمد على الأندية، أن تكون لدى يونايتد رغبة البيع ولدى ريال مدريد رغبة الشراء، هذا عمل.

وختم بقوله: "يعلم الجميع أن أخي قد يناسب ريال مدريد وزيدان. المطالبون بالحديث هما يونايتد وريال، لا أعلم ماذا يجب أن أقول، تحدث زيدان بشكل جيد عن أخي باستمرار وهذا شرف لنا".