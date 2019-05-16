شقيقه: ديبالا سيرحل عن يوفنتوس

أكد غوستافو، شقيق مهاجم يوفنتوس باولو ديبالا، اقتراب النجم الأرجنتيني من الرحيل عن بطل إيطاليا.

وسجل ديبالا 10 أهداف هذا الموسم في 40 مباراة لعبها كما لم يعد يشارك بصورة منتظمة.

وقال غوستافو في تصريحات لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "هناك العديد من الفرص التي تتيح لديبالا الرحيل عن تورينو، أعتقد أنّه بحاجة إلى التغيير، كان مرتاحاً في إيطاليا لكنه لم يعد كذلك.

"من المرجح أن يغادر باولو ولا أعتقد أنه اللاعب الوحيد الذي سيرحل.

"لا يوجد أي مشكلة بينه وبين كريستيانو رونالدو خارج الملعب، الأزمة كلها داخل الملعب وباولو لا يزال صغيراً".