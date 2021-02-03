شقيق بوغبا يحذر مانشستر يونايتد من رحيله بالمجان

حذر شقيق النجم بول بوغبا، مانشستر يونايتد، من إمكانية رحيل لاعب الوسط بالمجان بحال عدم بيعه في أقرب فرصة ممكنة.

وارتبط الفرنسي بالرحيل عن يونايتد أكثر من مرة، وسط اهتمام كبير بالحصول على خدماته من يوفنتوس وريال مدريد.

وفجر وكيل أعماله مينو رايولا مفاجأة قبل مواجهة يونايتد أمام لايبتزيش في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مؤكداً انتهاء مسيرة موكله مع الشياطين الحمر.

وجاء الدور على شقيقه ماتياس للحديث عن مستقبل بول، حيث قال: "يشعر بالسعادة ويتطور بشكل مستمر في الوقت الحالي".

وأضاف لبرنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني: "يتبقى له عام في عقده، لا أعرف ما إذا كان سيبقى حتى نهايته أم لا، "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنه إذا كان يونايتد يريد المال فعليهم بيعه الآن، لأنه لو لم يحدث ذلك فسيرحل بالمجان".

يذكر أن بوغبا الذي يبلغ عمره الآن 27 عاماً، ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في يونيو 2022، وسط غموض كبير حول توقيعه على عقد جديد.