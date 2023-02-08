شقيق ميسي: العودة إلى برشلونة مرهونة برحيل لابورتا

هاجم ماتياس شقيق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي رئيس نادي برشلونة الحالي جوان لابورتا في تصريحات أدلى بها خلال حوار على منصة "تويتش".

ورحل "ليو" عن البارسا في صيف عام 2021 بعد فشل النادي في تجديد عقده لينتقل بعدها إلى باريس سان جيرمان في صفقة تمتد لموسمين.

ماذا قال ماتياس عن عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة؟

لدى سؤال شقيق الهداف الأرجنتيني عما إذا كانت العودة إلى برشلونة واردة مستقبلاً، رد ماتياس: "لدي مقطع من صحيفة سبورت جاء فيه أن على ليو العودة إلى برشلونة.

"لن نرجع، لكن إذا حدث ذلك يجب إجراء عملية تنظيف تبدأ بالتخلص من جوان لابورتا ناكر الجميل، لست ممتناً لوجوده.

"كان على الجماهير الخروج في مسيرة للمطالبة برحيله، والإبقاء على شقيقي.

"متحف برشلونة خاص بميسي، الإسبانيون خونة، أخبرتني والدتي إضافة لليو في السابق أن برشلونة سيكرر نفس فعلة رونالدينيو معه (أي التخلي عنه كما حصل مع صانع الألعاب البرازيلي من قبل)."