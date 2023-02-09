شقيق ميسي يعتذر من برشلونة وجماهيره

قدم ماتياس شقيق ليونيل ميسي أيقونة برشلونة وهداف باريس سان جيرمان الحالي اعتذاره لأنصار النادي عقب تصريحاته التي وجه فيها اتهامات مؤثرة للنادي الكتالوني.

وصرح عبر منصة "تويتش" ماتياس بأن هداف الأرجنتين لن يفكر في الرجوع إلى البارسا قبل "التخلص" من رئيس النادي جوان لابورتا الذي وصفه بـ "ناكر الجميل".

وأشار إلى أن البلاوغرانا يدين بالفضل في إنجازاته للأسطورة الأرجنتينية.

ماتياس ميسي يقدم اعتذاره

نشر ماتياس بياناً عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" قال فيه: "أريد الدفاع عن نفسي بعد ما صرحت به، كنت أمزح مع ابني وأصدقائي، لا يمكن أن أفكر بهذه الطريقة حول نادٍ ضخم بحجم برشلونة وتاريخه الذي قدم الكثير لعائلتي وإلى شقيقي ليو".