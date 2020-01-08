شكرينيار على رادار مانشستر سيتي

قالت مصادر بريطانية مطلعة الثلاثاء، أن مانشستر سيتي يراقب مدافع إنتر ميلان ميلان شكرينيار من أجل ضمه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية، استقر بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي على الدولي السلوفاكي نجم إنتر لتدعيم خط دفاعه الذي يعاني هذا الموسم بعد رحيل فينسان كومباني الصيف الماضي وإصابة إيميريك لابورت الذي عاد مؤخراً إلى التدريبات لكن مشاركته تظل مثار شك.

وانضم شكرينيار (24 عاماً) إلى إنتر ميلان قادماً من سامبدوريا عام 2017، وبات واحداً من أهم المدافعين في أوروبا.

وحصل سيتي على دفعة قوية مع عودة لابورت إلى التدريبات، لكن في حال استمرار غوارديولا مع الفريق الموسم المقبل، فالمؤكد أنه سيتعاقد مع مدافع آخر.

وارتبط اسم شكرينيار في وقت سابق بالانتقال إلى مانشستر يونايتد كما شكل مصدر اهتمام لعملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.

ويرتبط النجم السلوفاكي بعقد مع العملاق الإيطالي حتى عام 2023 بعد التجديد في مايو الماضي.

وشارك شكرينيار هذا الموسم في جميع مباريات إنتر ميلان سواء في الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا.