شكرينيار مرشح للانضمام إلى باريس سان جيرمان في يناير

رشحت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء انتقال النجم الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار مدافع إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الشتوي في شهر يناير القادم.

ولم يتوصل اللاعب مع إدارة النادي الإيطالي بعد إلى اتفاق حول تجديد عقده الذي سيصل إلى نهايته في صيف عام 2023.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن المدافع البالغ من العمر 27 عاماً لم يقدم موافقته على عرض التمديد المقدم من قبل إنتر.

إنتر يرفض الرضوخ لمطالب شكرينيار

ويريد السلوفاكي الحصول على 7.5 مليون يورو سنوياً، وهو مبلغ لا تبدو إدارة النيراتزوري مستعدة لدفعه.

وبحال عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين، سيكون نجم الدفاع قادراً على الرحيل دون مقابل بعد نهاية الموسم ما لم يعمل إنتر على بيعه خلال شهر يناير.

ويبدو باريس سان جيرمان مستعداً لضمه علماً بأن قيمة الصفقة ستكون منخفضة في ظل اقتراب عقد المدافع الحالي على الانتهاء.