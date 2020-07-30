شكوك حول استمرار صلاح وماني مع ليفربول

يعتقد أندي غراي مهاجم إيفرتون السابق أن ليفربول سيكون أمامه تحدي صعب في الفترة القادمة يخص نجميه محمد صلاح وساديو ماني.

كان النجمين ركيزة أساسية في نجاح فريق المدرب يورغن كلوب في الفوز بدوري أبطال أوروبا ثم الدوري الإنجليزي، ورغم أنهما يعيشان حالة مميزة حالياً، لكن غراي يعتقد أن مهمة الإبقاء عليهما ستكون شاقة.

ويتواجد ماني مع الريدز منذ عام 2016 عندما انضم له قادماً من ساوثهامبتون ومنذ ذلك الوقت وهو أساسي وحاسم.

وشكل الدولي السنغالي شراكة مميزة بجانب صلاح الذي وصل إلى النادي الأحمر صيف عام 2017 قادماً من روما.

وقال غراي: “كنت أقول لبعض الوقت بأن صلاح سيترك ليفربول عاجلاً أم آجلاً، أعتقد أن ماني قد يفعل ذلك أيضاً، وإذا أخبر صلاح ليفربول بأن لديه هذه الرغبة هذا الصيف فسيكونوا أمام مهمة شاقة للغاية للاحتفاظ بهذا الثنائي.

“لا أعرف ما هي تفاصيل عقدهما لكني لا أعتقد أن ليفربول قادر على تحمل رحيلهما، لو كنت مكان ليفربول ورأيت النجاح الذي تسببوا به فسأفعل كل ما يمكن للاحتفاظ بهما”.

كانت هناك عدة تقارير قد تم تداولها على فترات متباعدة في السابق عن اهتمام ريال مدريد بالثنائي وعن ذلك قال غراي: “نعلم أن لاعبي كرة القدم الأجانب لديهم وجهة نظر مختلفة دائماً فيما يتعلق بريال مدريد وبرشلونة في هذا العالم، كلاهما يريدان أن يلعبا لهذين الناديين”.