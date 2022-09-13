شكوك حول فترة بقاء مبابي مع باريس سان جيرمان

كشفت تقارير إعلامية عن إمكانية رحيل النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان قبل 12 شهراً من الموعد الذي توقعته وكالات الأنباء.

ووقع الهداف الفائز بكأس العالم 2018 على عقدٍ مع النادي الباريسي سيبقيه في صفوفه حتى صيف عام 2025.

ويتقاضى المهاجم الشاب 650 ألف جنيه استرليني أسبوعياً بموجب العقد الحالي.

ومع أن اللاعب ارتدى قميصاً يؤكد استمرار الاتفاق الجديد حتى 2025، إلا أن التقارير تشير إلى أنه وقع على عقدٍ لمدة موسمين فقط عوضاً عن ثلاثة.

هل سيستمر مبابي مع باريس سان جيرمان؟

ويمكن أن يستمر مبابي مع باريس سان جيرمان لعامٍ ثالث بحال تفعيل بند خاص بالتمديد.

وستفتح هذه الأنباء الأبواب أمام المهتمين بخدمات نجم موناكو السابق وعلى رأسها ريال مدريد وليفربول اللذين سعيا للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

إذ أن صاحب الـ 23 عاماً سيدخل العام الأخير من عقده بعد نهاية الموسم الجاري، ليجد الباريسيون حينها أنفسهم في نفس الوضعية الصعبة التي عانوا منها في السابق.

وستحاول إدارة النادي إقناع مبابي بالبقاء بالتأكيد العام القادم، إلا أن رفضه سيجبر الرئيس ناصر الخليفي على بيع المهاجم سريعاً لجني أكبر قيمة ممكنة.