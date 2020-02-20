شكوك حول مشاركة راشفورد في يورو 2020

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن المهاجم ماركوس راشفورد قد يغيب عن منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2020 الصيف القادم كونه لا يزال يتعافى من إصابة في الظهر.

وأصيب راشفورد خلال مباراة إعادة الدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي أمام ولفرهامبتون الشهر الماضي.

وستقام بطولة أوروبا من 12 يونيو إلى 12 يوليو وستخوض إنجلترا أولى مبارياتها في 14 يونيو أمام كرواتيا.

وأبلغ سولشاير وسائل الإعلام قبل مواجهة مستضيفه كلوب بروج في الدوري الأوروبي يوم الخميس "أتمنى أن يلعب هذا الموسم.

‬"التعافي من هذه الاصابة يستغرق وقتاً. لست طبيباً. كنت أتمنى أن يتعافى بشكل أسرع لكن يبدو انه سينتظر عدة شهور أخرى.

"إذا لم يصبح لائقاً بما يكفي فانه سيغيب عن بطولة أوروبا".

وتعاقد يونايتد مع المهاجم أوديون إيغالو في فترة انتقالات يناير على سبيل الإعارة وعبر سولشاير عن تفاؤله ازاء قدرة اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً على تعويض غياب راشفورد.