شكوك حول مشاركة راموس في الكلاسيكو

تحوم الشكوك حول مشاركة سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، في الكلاسيكو أمام برشلونة، بعد تعرضه لإصابة في منطقة الركبة خلال لقاء فريقه أمام قادش ضمن الدوري الإسباني.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الأحد، أن راموس سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية، من أجل تحديد حجم الإصابة قبل إصدار التقرير الخاص بمدة غيابه.

ومن المتوقع أن يغيب راموس عن مواجهة برشلونة في 24 من الشهر الجاري بحال رفض الجهاز الطبي للنادي الملكي مشاركته بشكل رسمي.

يذكر أن إيدين هازارد لن يلحق باللقاء أيضاً، رغم خسارة ريال أمام قادش بهدف نظيف، ضمن المرحلة السادسة من الليغا.