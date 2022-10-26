شكوك حول مشاركة فاران في كأس العالم 2022

شكك الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد بتعافي النجم الفرنسي رافاييل فاران في الوقت المناسب للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022 الشهر القادم.

وتعرض مدافع ريال مدريد السابق لإصابة خلال المباراة التي تعادل فيها يونايتد مع تشيلسي 1-1 الأسبوع الماضي.

وغادر صاحب الـ 29 عاماً أرضية الملعب باكياً كونه أدرك أن الإصابة قد تبعده عن تمثيل "الديوك" في المونديال القطري.

وسيغيب اللاعب عن مواجهات مانشستر يونايتد الست القادمة قبل كأس العالم وأولها غداً الخميس أمام شيريف تيراسبول المولدوفي.

ماذا قال تين هاغ عن إصابة فاران ؟

أكد الهولندي في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: "رافا ليس ضمن الفريق، سيغيب حتى موعد انطلاق كأس العالم، أي أنه لن يشارك في الكثير من المباريات معنا.

"هل سيشارك في المونديل؟ أعتقد ذلك، لكن علينا الانتظار للوقوف على تشخيصه الطبي، لنرى كيف ستسير فترة تأهيله."

يذكر أن منتخب فرنسا يدخل كأس العالم الشهر القادم للدفاع عن لقبه وسيشكل غياب فاران إن حصل صداعاً بالنسبة للمدير الفني ديدييه ديشامب نظراً لخبرة اللاعب الكبيرة وتأثيره في الخط الخلفي.