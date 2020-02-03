شكوك حول مشاركة موراتا أمام ليفربول

أعلن أتلتيكو مدريد عن إصابة مهاجمه ألفارو موراتا في عضلات ساقه اليمنى خلال مشاركته بلقاء الديربي أمام ريال ضمن الدوري الإسباني.

جاء هذا في بيان نشره النادي وأكد خلاله أن المهاجم الدولي خضع لفحوصات أوضحت مدى خطورة إصابته، إذ أنه من المتوقع ألا يشارك أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا بعد أسبوعين.

وكتب النادي: "عانى ألفارو موراتا من إصابة عضلية في القدم اليمنى، وخضع للفحوصات لدى الخدمات الطبية الخاصة بالنادي.

"كشفت الفحوصات عن الإصابة العضلية وسيتم تقييم اللاعب بناءً على حالته في الأيام المقبلة، بعدما أصيب في مواجهة ريال مدريد بديربي العاصمة على ملعب سانتياغو بيرنابيو".

وكشف تقارير عن إمكانية امتداد غياب موراتا لمدة أسبوعين مما يعني غيابه عن مباراة الفريق الهامة في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

وكان موراتا قد غادر ديربي العاصمة في الشوط الثاني بعد تعرضه للإصابة.

يذكر أن أتلتيكو مدريد تعرض للخسارة بهدف نظيف في مباراة السبت سجله كريم بنزيمة.