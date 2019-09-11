شكوك حول مشاركة ميسي أمام بوروسيا دورتموند

غاب ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن تدريبات الفريق صباح الأربعاء، استعداداً لمواجهة فالنسيا السبت القادم ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني.

ولم يشارك الدولي الأرجنتيني في أي مباراة هذا الموسم بسبب الإصابة.

وبات "ليو" خارج حسابات المدرب إيرنستو فالفيردي لمواجهة الخفافيش، علماً بأنه تدرب وحيداً في الصالة الرياضية، فيما عاد لويس سواريز إلى التدريبات مما قد يعني مشاركته أساسياً في اللقاء.

وقرر النادي الكتالوني عدم المخاطرة بإشراك ميسي في المباراة، كما أنه قد يغيب أيضاً عن مواجهة بوروسيا دورتموند ضمن الجولة الأولى من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وكان فالفيردي قد أكد من قبل أن صاحب الـ 32 عاماً لن يشارك في أي مباراة سوى بعد تعافيه بصورة نهائية.

يذكر أن برشلونة لم يحقق سوى انتصار وحيد وخسر مرة وتعادل في أخرى ليحقق 4 نقاط فقط من 3 مراحل.