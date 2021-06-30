شكوك حول مشاركة هازارد أمام إيطاليا

تحوم الشكوك حول مشاركة إيدين هازارد نجم منتخب بلجيكا الأول في مواجهة بلاده أمام نظيره الإيطالي بعد غد، في ربع نهائي بطولة يورو 2020 بعد تعرضه لإصابة في أربطة الساق خلال لقاء البرتغال في دور الـ 16.

كما يعاني زميله كيفين دي بروينه من إصابة في الكاحل، لكن مشاركته أمام الآتزوري متوقعة أكثر.

وقال روبرتو مارتينيز مدرب الشياطين الحمر في مؤتمر صحافي: “يتحتم على دي بروينه وهازارد أن يستعيدا نشاطهما سريعاً تحسباً لتأهل الفريق إلى المربع الذهبي الذي يجري بعدها بأربعة أيام على ملعب ويمبلي.

هل سيشارك هازارد أمام إيطاليا؟

“همنا الأكبر في الوقت الراهن هو أن المباراة أمام إيطاليا جاءت سريعاً، كيفين وإيدين على الأرجح لن يكونا جاهزين بنسبة 100 في المئة، لكننا نستغل كل يوم في محاولة تجهيزهما قدر الإمكان”.

يذكر أن منتخب بلجيكا تأهل لملاقاة الإيطاليين بعد تخطي عقبة منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو والتغلب عليه بهدفٍ دون رد.

فيما وصل منتخب إيطاليا إلى ربع النهائي بعد فوزه الشاق على غريمه النمساوي بهدفين لهدف بعد التمديد.