شكوى أندية الدوري الإنجليزي تهدد عودة البطولة

أكدت تقارير بريطانية، أن جزءاً من خطة رابطة البريميير ليغ لعودة البطولة بات محكوماً عليه بالفشل.

وتزعم معظم التقارير أن رابطة الدوري حسمت قرار عودة المباريات يوم 12 يونيو المقبل على ملاعب محايدة ودون جمهور.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن محاولة رابطة البريميير ليغ لإجبار اللاعبين على ارتداء أقنعة واقية أثناء المباريات محكوم عليها بالفشل، بعدما اشتكى البعض من أنهم لا يستطيعون التنفس.

وكانت الرابطة تفكر في إجبار اللاعبين على ارتداء أقنعة الوجه، لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا على أرض الملعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد نجوم البطولة وصف تجربته أثناء خوض التدريبات مرتدياً القناع بأنه “يركض على قمة إيفيرست”، بعدما فشل في التنفس بشكل طبيعي.

وأوضحت الصحيفة أن لاعباً آخر تحدث عن التجربة مازحاً “هل يمكن توصيل القناع بخزان أكسجين؟”.

وذكرت ميرور أن هذا مثال على عدد لا يحصى من المشاكل العملية التي تواجهها أندية الدوري، من أجل العمل على عودة المباريات.

وقال سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي في وقت سابق أن عدداً من اللاعبين سيشعرون بالخوف من إمكانية عودة المباريات في ظل استمرار تفشي الفيروس.

وأردف باربر قائلاً “هناك قلق وأعتقد أنه أمر طبيعي أن تشعر جميع الأندية بمثل هذا القلق. نريد التأكد من أننا نفعل كل المطلوب منا لضمان تطبيق هذه الإرشادات وضمان سلامتنا وأمننا واحتواء المخاطر بأقصى قدر مستطاع”.

ويحتل برايتون المركز 15 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين ولديه خمس مباريات متبقية على أرضه وهي تتضمن مواجهات مع مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال وهو من الأندية التي تعارض اللعب على ملاعب محايدة.

وأكد تقرير بريطاني، أن كبار رجال الشرطة في إنجلترا، طلبوا من مسؤولي البريميير ليع تأجيل خطة العودة، بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وتزعم معظم التقارير أن الرابطة الإنجليزية حسمت قرار عودة المباريات يوم 12 يونيو المقبل على ملاعب محايدة ودون جمهور.

وقال ديفيد جاميسون، مفوض الشرطة في ويست ميدلاندز (إحدى المناطق التي ستستضيف مباريات البريميير ليغ)، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا سن" البريطانية: “إقامة المباريات في الملاعب المحايدة يؤدي أيضاً إلى زيادة مخاطر فيروس كورونا”.

وأضاف: “أتفهم أن الناس يريدون استئناف كرة القدم، لكن السلامة يجب أن تأتي أولاً.

“لا أستطيع رؤية أن هناك طريقة لإقامة المباريات دون مخاطر كبيرة، ماذا يحدث إذا حضر الآلاف من المشجعين؟ كيف سيمكن للشرطة فرض التباعد الاجتماعي؟ كيف يمكن أن يفرقوا بين المجموعات المتنافسة؟”.

وواصل: “حتى لو لم يحضر المشجعون، على الشرطة أن تكون في حالة الاستعداد”.

وأتم: “الضباط الذين يعملون معي يقومون برعاية المواطنين، ويحتاجون التركيز على ذلك”.

ووجه رئيس نادي واتفورد سكوت داكسبري انتقادات لاذعة لرابطة الدوري الممتاز، بشأن اقتراحها إكمال الموسم المعلق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في ملاعب محايدة.

ستجتمع أندية الدوري الإنجليزي العشرين الاثنين من أجل التشاور بـ ”مشروع الاستئناف” الذي وضعته الرابطة من أجل عودة نشاط الموسم المعلق منذ منتصف مارس، حيث ضم واتفورد صوته إلى برايتون وأستون فيلا المعارضَين للاقتراح.

واعتبر داكسبري الذي يوافق على إقامة المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير بسبب الفيروس، أن خوض واتفورد صاحب المركز السابع عشر مواجهاته في ملاعب محايدة ستحرمه من “الألفة والامتياز” في اللعب على ملعب فيكاريج رود.

وقال في حديث مع صحيفة "ذي تايمز": “لا أحد يكترث للآخر في الدوري الممتاز(…) هناك 20 مصلحة مختلفة، تلتقي أحياناً ولكن في غالبية الوقت لا تعمل من أجل حماية كل ناد”.

وتابع: “لهذا السبب بعض الأندية سعيدة بالموافقة على مشروع الاستئناف لأنه لا يوجد سوى إيجابيات في المشاركة بهذا النظام المتفق عليه، ما يعني أن ليفربول بإمكانه الفوز باللقب فيما ستحجز الأندية الأخرى مقاعدها الأوروبية للموسم المقبل”.

وأردف رئيس النادي اللندني: “لكن عندما تكون ستة أندية على الأقل، وأعتقد أنها أكثر، قلقة حيال السلبيات والآثار المدمرة للعب في دوري مصغر ومشوه من تسع مباريات، أعتقد حينها أنه من واجب رابطة الدوري الممتاز معالجة تلك المخاوف”.

وأكد داكسبيري أنه من الخطأ الانتقال إلى ملاعب محايدة مع تبقي تسع مراحل على النهاية من أصل 38، وتساءل: “كيف يمكن تحديد مستقبل الأندية على المدى الطويل في ظل هذه الظروف التي تغيرت بشكل كبير؟ أي نوع من الإنصاف هذا؟ على الأندية العشرين أن تتفق على أفضل طريقة لإنهاء الموسم”.

وسيكون 14 صوتاً من أصل 20 كافياً من أجل المضي قدماً بـ ”مشروع الاستئناف”.

