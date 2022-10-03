شمايكل: هالاند يجمع سحر رونالدو وإبراهيموفيتش

يرى الحارس الدنماركي السابق مايكل شمايكل أن النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي يجمع سحر البرتغالي كريستيانو رونالدو ومهارة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

ويواصل المهاجم الشاب التألق على أعلى المستويات بعد ثلاثية (هاتريك) دك بها شباك الغريم مانشستر يونايتد أمس الأحد في لقاء الديربي الذي انتهى لمصلحة سيتي بنتيجة 6-3 ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قال شمايكل عن هالاند ؟

وقال شمايكل أسطورة مانشستر يونايتد في تصريحات لشبكة "بي بي سي سبورت" البريطانية بعد المباراة: "أكثر ما يميز المهاجم الجيد هو الصبر، واجهت العديد من المهاجمين المميزين، تراهم بعيدين حين يفتقرون للتركيز.

"لاعبون أمثال كريستيانو رونالدو وفيليبو إنزاغي يختفون لوهلة ثم تجدهم يعودون حين تسنح لهم الفرصة.

"حين تنظر إلى هالاند، ترى لاعبين مختلفين، فهو يشبه زلاتان من جهة، ورونالدو من جهة أخرى، ترى مهاجماً استثنائياً في غاية الخطورة."

يذكر أن الهداف النرويجي سجل 17 هدفاً في 11 مباراة حتى الآن هذا الموسم في جميع البطولات.