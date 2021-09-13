شمايكل يتوقع أياماً سعيدة بعد عودة رونالدو إلى مان يونايتد

أجرت شبكة beIN SPORTS مقابلة حصرية مع الأسطورة الدنماركية بيتر شمايكل خلال زيارته الأخيرة إلى قطر تحدث خلالها عن عودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

وناقش حارس الشياطين الحمر السابق اقتراح FIFA لإقامة كأس العالم كل عامين مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) جياني إنفانتينو وممثلين آخرين من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

حول اقتراح FIFA إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين والتقويم المعدل

الأمر معقد للغاية، إذ يجب أخذ العديد من أصحاب المصلحة والعديد من أجزاء العالم المختلفة بعين الاعتبار. عند انضمامي للمرة الأولى إلى لجنة FIFA، كنت متحفظاً للغاية وتبنيت وجهة النظر الأوروبية، لأن هناك الكثير من كرة القدم في أوروبا، بحيث أنك لا تفكر بما فيه الكفاية ببقية العالم.

ماذا قال شمايكل عن تقويم FIFA المعدل

يُضطر اللاعبون للسفر كثيراً ويفتقرون بذلك للراحة والاستعداد عند عودتهم إلى الأندية. لا يفكر الكثيرون في هذه الناحية. كرة القدم عالمية، وأرسين فينجر يفكر في طريقة يمكننا من خلالها تحسين كرة القدم. وأن تتاح لك فرصة سماع جميع الآراء المختلفة حول هذا الموضوع من جميع أنحاء العالم فهو أمر ممتع للغاية على الرغم من تعقيده.

حول اقتراح FIFA إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين

من الناحية العاطفية، أعتقد أنها فكرة جيدة. فأنا من دولة صغير، وقد لعبت 14 عاماً لصالح بلادي، شاركت خلالها مرة واحدة فقط في بطولة كأس العالم. لقد خسرنا التأهل مرتين في المباراة الأخيرة، وكان علينا الانتظار 4 سنوات أخرى حتى يحين موعد البطولة القادمة. بطولة كأس العالم لكرة القدم هي البطولة الأهم، وهي إحدى تجاربي العظيمة. لذلك، فإن إقامة بطولة كأس العالم كل عامين سيكون أمراً رائعاً، إذ سيكون لدى اللاعبين فرصة أفضل للمشاركة، هذا من ناحية عاطفية.

أما من الناحية العملية، فهناك قرار سابق بتوسعة بطولة كأس العالم بحيث تضم 48 منتخباً، وبذلك أصبح لدى البلدان الأصغر التي لا تشارك عادة في البطولة المزيد من الفرص للمشاركة. وقد استفادت الدنمارك وتطورت لتتأهل للبطولة الأولى الكبرى في تاريخها يورو 84، ثم كأس العالم 86، ويورو 88، ويورو 92، ولكن تقدمنا كان بطيئاً. تحتل الدنمارك الترتيب الحادي عشر بين المنتخبات الأفضل في العالم، على الرغم من أن عدد سكانها لا يتجاوز 5 ملايين نسمة. ويعود الفضل في هذا إلى الفرص التي أتيحت لنا. فنحن كلاعبين نعلم بإننا إذا لم نحصل على فرصة المشاركة في المستويات الأعلى من البطولات، فإننا لن نتحسن أبداً. نحن بحاجة إلى مباريات تنافسية.

حول عودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد

لقد تمنيت لفترة طويلة عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد، لكننا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاقية معه لمدة 10 سنوات. لدى رونالدو فهم فوري لمانشستر يونايتد، وسيحافظ على سجل أهداف عظيم وإحصائيات رائعة مع النادي. سجل رونالدو 37 هدفاً في الموسم الماضي، ولا شك بأنه سيواصل زخمه هذا. إنه لاعب رائع على المستوى الشخصي، ولاعب لا يصدق على مستوى اللعب الجماعي، ومصدر إلهام للاعبين الشباب. كان مانشستر يونايتد بحاجة إلى هذه الاتفاقية منذ فترة طويلة، وأعتقد بأن رونالدو سيقدم ما هو متوقع منه. لم أكن أعتقد على الإطلاق أن رونالدو سيوافق على الانتقال إلى مانشستر سيتي. إنها أيام سعيدة لمانشستر يونايتد.