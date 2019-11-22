شنايدر: لم أحب التزام ميسي ورونالدو

عقد ويسلي شنايدر النجم السابق لإنتر ميلان وريال مدريد، مقارنة بين مستواه، وما يقدمه ليونيل ميسي مع برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وقال الهولندي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "يجب أن أكون صادقاً مع نفسي. لو كنت ملتزماً بنسبة 100% لوصلت إلى مستوى ميسي وكريستيانو. أنا متأكد من ذلك.

"ليست المشكلة أني لم أستطع القيام بذلك، ولكني لم أشعر بأني أحب ذلك.

"فضلت أن أستمتع داخل وخارج الملعب خلال مسيرتي الكروية، فزت بكل شيء وليس لدي أي ندم على ذلك".

وواصل شنايدر: "عندما وصلت إلى ريال مدريد، دخلت التشكيل الأساسي للفريق سريعاً.

"لم يتحدث غوتي معي لمدة 3 أشهر، لأنه أصبح على مقاعد البدلاء، ولكننا بعد ذلك أصبحنا نلعب معاً وانسجمنا بشكل كبير. لقد كان كل منا يعرف مكان الآخر دون أن ينظر".

وختم شنايدر حديثه بقوله: "كان غوتي ظاهرة، وهو أكثر لاعب أثار إعجابي أكثر من غيره".