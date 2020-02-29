شوستر: ريال مدريد بحاجة إلى رونالدو

يعتقد بيرند شوستر مدرب ريال مدريد السابق أن النادي الملكي بحاجة لنجم هداف مثل كريستيانو رونالدو.

ويلعب ريال مدريد الأحد أمام برشلونة في الكلاسيكو، بينما كان قد خسر على أرضه 1-2 أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

وقال المدرب الألماني: ” الشوط الأول تكتيكياً للغاية، وكان هناك الكثير من الاحترام بين الفريقين”.

وتابع: “لم يكن الفريقين يريدان الدخول في المباراة بتسجيل الهدف الأول، على الرغم من أننا كنا نعتقد بأن ريال مدريد يريد الفوز بها.

“شكلت مشاركة رحيم ستيرلينغ نقطة التحول عند مشاركته في الشوط الثاني، وعلى الرغم من عودته للتو من الإصابة لكنه لاعب يستطيع تشكيل الخطورة دائماً على دفاعات منافسه، وهو ما أعطى أفضلية لمانشستر سيتي على ريال مدريد”.

وعن مباراة الكلاسيكو المقبلة، قال شوستر: “نتيجة الأمس لن تؤثر على مواجهة برشلونة لأنها مختلفة في كل شيء.

“هذا الموسم في الدوري الإسباني فقيراً للغاية، ولا أعتقد أننا سنشاهد بطلاً إسبانياً في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم”.

واختتم تصريحاته عن سبب انخفاض مستوى ريال مدريد: “مشكلة الفريق أنه يفتقد للهداف منذ رحيل كريستيانو رونالدو قبل عامين”.