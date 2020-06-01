شيرار يدعو مبابي للانتقال إلى نيوكاسل

قال ألان شيرار أحد أبرز أساطير كرة القدم الإنجليزية والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز أن على كيليان مبابي الرحيل عن باريس سان جيرمان والانتقال إلى البريميير ليغ.

وكان الفرنسي قد أصبح عنوانًا للجدل نظراً لشائعات رحيله عن الباريسي والانتقال إلى ريال مدريد وتحقيق حلم طفولته وحلم المدرب زين الدين زيدان.

وحول ذلك، وعلى عكس التكهنات التي تمنح ريال مدريد الأولوية فيما يخص مبابي، قال شيرار أن الدوري الإنجليزي سيكون الخطوة الأمثل للنجم الفرنسي الشاب.

وأضاف مازحاً: "بالطبع النادي الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يمكن أن أرى مبابي في صفوفه وأن يرتدي قميصه هو نيوكاسل الحبيب"، والذي دافع شيرار عن ألوانه ما بين عامي 1996 و2006.

وتابع في تصريحات لشبكة "كانال بلوس" الفرنسية: "أود بشدة أن يأتي كيليان مبابي إلى إنجلترا، بمهارته وثقته وإمكانياته المميزة جداً، وجميع الأهداف التي يسجلها، سيشكل إضافة كبيرة للدوري الإنجليزي الممتاز"

وحول أفضل مهاجم فرنسي لعب في إنجلترا، قال شيرار: "بالطبع هناك العديد من اللاعبين المميزين لكني أعتقد أن الفرنسي الأفضل في كل العصور كان تييري هنري.

"عندما واجهته، كانت مباراة داخل المباراة. لم أكن أريده أن يسجل وهو لم يريدني أن أسجل. لم أكن أريد أن يفوز فريقه، لكني احترمه كثيراً.

"بالإضافة إلى المباريات بيننا، حصل على لقب الهداف أكثر مني خلال منافستنا، أكن له احتراماً كبيراً لأنه لاعب كرة قدم مميز وفريد ورائع".

يذكر أن شيرار كشف عن تفاؤله بشأن الخطوة التي يستعد نيوكاسل يونايتد لاتخاذها بأن يصبح تحت ملكية صندوق الاستثمار السعودي.