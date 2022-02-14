شيرر: رونالدو ليس سبب مشاكل مانشستر يونايتد

رفض الأسطورة الإنجليزية آلان شيرر توجيه اللوم إلى الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو فيما يخص المشاكل التي يعاني مانشستر يونايتد منها هذا الموسم.

وكتب مهاجم بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد السابق في صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية: "كريستيانو يفكر بالتأكيد، ما الذي أوقعت نفسي فيه؟ إنه لاعب استثنائي، أحد الأفضل في التاريخ، لكنه وصل إلى عامه الـ 37، ولا يحب تهميشه، في داخله رغبة لا تقارن في تحقيق الفوز ولديه تصميم كبير على عدم الخسارة.

"يريد أن يخوض كل دقيقة في كل مباراة، وهذا يضع المزيد من الضغوط على المدرب (رالف رانغنيك).

"لا ألومه على أي شيء يحصل، حصل الأمر ذاته معي، تم استبعادي في نهاية مسيرتي عدة مرات، ولا أستطيع وصف كم كرهت هذا الأمر، شعرت بالإذلال.

"وجود كريستيانو رونالدو إلى جانبك في الفريق ينبغي أن يكون حلم كل لاعب شاب.

"إذا لم يكونوا يتابعون كل ما يفعله ويطلبون النصح منه فعليهم أن يبدأوا بفعل ذلك الآن.

"بالنسبة لي الأسئلة التي يجب أن تطرح تتعلق بدفاع يونايتد المثير للشفقة، كريستيانو لا يختلق الأعذار، إنه غاضب من مقدار الفوضى ويريد وضعاً أفضل، ماذا يمكنهم أن يقدموا له؟"