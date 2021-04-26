شيرر وهنري يدخلان قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي، الاثنين، أن آلان شيرر، مهاجم نيوكاسل يونايتد السابق، وتييري هنري، مهاجم آرسنال السابق، أصبحا أول عضوين ينضمان إلى قاعة مشاهير دوري الأضواء الإنجليزي.

ويعد شيرر الهداف التاريخي للدوري الانجليزي الممتاز برصيد 260 هدفاً، أحرزها على مدار 14 موسماً مع نيوكاسل وبلاكبيرن روفرز.

وهو أيضاً الوحيد الذي أحرز 100 هدف في جميع المنافسات مع ناديين مختلفين.

وفاز شيرر بلقب الدوري الممتاز موسم 1994-1995 مع بلاكبيرن.

وقال المهاجم الإنجليزي السابق: "بالنظر لمشاركة عدد من اللاعبين الرائعين في الدوري الممتاز، فإنه يشرفني كثيراً الانضمام لقاعة المشاهير، كنت أريد أن أصبح لاعب كرة قدم محترف، كان هذا حلمي، كنت أحلم بالفوز بالألقاب والتهديف في ملعب سانت جيمس بارك وارتداء القميص رقم تسعة، استمتعت بكل لحظة خلال مسيرتي".

بدوره، يعد هنري الهداف التاريخي لآرسنال برصيد 175 هدفاً أحرزها خلال 258 مباراة، في الدوري الممتاز، وتوج باللقب مرتين مع الفريق اللندني.

وقال الفرنسي عن المناسبة: "الانضمام مع شيرر لقاعة مشاهير الدوري الممتاز أمر في غاية الخصوصية".

وأشارت الرابطة إلى أن الانضمام لقاعة المشاهير، يأتي مكافأة على موهبة وإنجازات هذين اللاعبين اللذين شاركا في البطولة التي انطلقت عام 1992.