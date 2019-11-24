شيفيلد يرفض الخسارة ويتعادل مع مانشستر يونايتد

رفض شيفيلد يونايتد الهزيمة أمام ضيفه مانشستر يونايتد، وتعادل معه في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما بثلاثة أهداف لكلٍ منهما في المرحلة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

ونجح دافيد دي خيا حارس يونايتد في إنقاذ مرماه على مرتين في الدقيقة 10، بعدما تصدى لتسديدة أرضية ثم أبعد رأسية قوية من وسط المرمى إلى ركلة ركنية.

وتقدم صاحب الضيافة عبر جون فليك في الدقيقة 18.

ومع مطلع الشوط الثاني، وبعد بينية من فليك وصلت الكرة إلى ليس موسيت الذي توغل بها إلى مشارف منطقة جزاء الشياطين الحمر، وسدد بقوة لتسكن الكرة الشباك معلنة عن الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 72، أرسل دانييل جيمس عرضية من الجانب الأيمن، أبعدها الدفاع بشكل خاطئ لتصل إلى الشاب براندون ويليامز الذي سددها من لمسة واحدة في الشباك.

وسريعاً وبعد مرور أربع دقائق من الهدف الأول، نجح مايسون غرينوود في خطف التعادل بعد عرضية من الجانب الأيسر نفذها ماركوس راشفورد وقابلها المهاجم الشاب بلمسة في الشباك.

وبعد دقيقة سجل راشفورد الهدف الثالث وقلب النتيجة لصالح فريقه، بعد بينية من جيمس داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، وصلت عرضية إلى أوليفر مكبورني داخل منطقة جزاء الضيوف استقبلها ثم سددها في الشباك، وسط اعتراضات من لاعبي يونايتد الذين طالبوا باحتساب لمسة يد لكن الحكم احتسب الهدف.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 17 نقطة في المركز التاسع، بينما وصل رصيد أصحاب الأرض إلى 18 نقطة في المركز السادس.