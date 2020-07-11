شيفيلد يونايتد يسقط تشيلسي بثلاثية دون رد

تعرض تشيلسي لهزيمة كبيرة أمام مستضيفه شيفيلد يونايتد وبثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت ضمن المرحلة 35 من الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف الأول عن طريق ديفيد ماكغولدريك في الدقيقة 18 بعد سوء تعامل من الدفاع، ومحاولة فاشلة من الحارس كيبا للتصدي للكرة، جاءت بعدها المتابعة من نجم أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 33 أضاف أوليفر مكبورني الهدف الثاني من رأسية رائعة على يمين كيبا الذي فشل في التحرك حتى للتصدي لها.

وأضاف ماكغولدريك الهدف الثالث من هجمة مرتدة وخطأ ساذج من المدافع أنتونيو روديغر في الدقيقة 77، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بهذه الخسارة، تجمد رصيد تشيلسي عند

جدير بالذكر أن شيفيلد يونايتد رفع رصيده للنقطة رقم 54 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد البلوز عن النقطة الـ 60 في المركز الثالث.