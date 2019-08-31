شيفيلد يونايتد يصعق تشيلسي ويجبره على التعادل

سقط تشيلسي في فخ التعادل مع ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين لمثلهما على ملعب ستامفورد بريدج لحساب المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل صاحب الضيافة فشله في تحقيق أي انتصار على ملعبه خلال الموسم الجديد.

في الدقيقة التاسعة عشر، نجح الشاب تامي أبراهام في تسجيل هدف المباراة الأول لصالح تشيلسي ليواصل تألقه في الأسابيع الأخيرة.

ونصّب أبراهام نفسه نجماً للقاء، حينما نجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه وله في المباراة، وذلك في الدقيقة 43.

وقلص كالوم روبينسون الفارق لصالح الضيوف بعد 3 دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني ليعيد الإثارة إلى المباراة من جديد.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، نجح شيفيلد يونايتد في إدراك التعادل عبر كيرت زوما بالخطأ في مرمى فريقه، ليفقد تشيلسي نقطتين هامتين في رحلته من أجل استعادة توازنه.

ولم يشهد الوقت المحتسب بدلًا من الضائع أي جديد، لتنتهي المباراة على وقع التعادل الإيجابي الثاني لتشيلسي في 4 مباريات، مع الفوز في مباراة والهزيمة في أخرى.